HÜDAPAR Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Kilis İl Yönetimi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

HÜDAPAR İl Başkanı Ali Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri rektör Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yapılan çalışmalar, sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

KİLİS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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