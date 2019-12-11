Vali Soytürk muhtarlarla bir araya geldi

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Kilis Valisi Recep Soytürk, Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Öztin ve 9 Mahalle Muhtarı ile azaları öğretmevinde bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını, sıkıntılarını önerilerini dinleyen Vali Soytürk, muhtarlardan gelen talepleri ilgili kurumları talimatlar verdi.

Toplantıda Valilik Özel kalem Müdürü İhsan Aray, Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürü Nuri Yeşilçimen hazır bulundu.

KİLİS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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