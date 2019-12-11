Vali Soytürk eğitimciler ile bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında okul müdürleri ile bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Vali Soytürk başkanlık ederken, Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Valliik Özel Kalem Müdürü İhsan Aray ile okul müdürleri katıldı.

Kız Meslek Lisesi Toplantı Salonunda geçekleştirilen toplantıda Vali Recep Soytürk, Kilis’te eğitim kalitesinin attırılması için okul müdürleri görüşlerini aldı. Milli Eğitim Müdürü Akkurt’un eğitim ile ilgili bilgi vermesinden sonra Vali Soytürk, yaptığı konuşmada, Eğitimin kalitesi önemli olduğunu ifade ederek, "Eskiden olduğu gibi Kilis’i eğitimde başarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Okul sıkıntısının çözülmesi için yapılacak okulların arsaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni okullarımızın yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Tekel Suma Fabrikasının yerini almak için girişimlerimiz sürüyor. Çok kısa bir süre içerisinde sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bazı hayırseverler arsa bağışında bulundular. Yapımı devam eden okullarımız var. Eğitim bizim önceliğimizin başında geliyor. Bu nedenle zamanı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Başarılı öğrencileri ve öğretmenleri ödüllendireceğim. Başarılı öğrenciler yetiştiren öğretmenler bu başarısının karşılığı olarak imkanlar ölçüsünde ödüllendireceğim. Onları onura edeceğim” diye konuştu.

KİLİS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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