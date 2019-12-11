Kilis’in Musabeyli ilçesinde ‘Benim Okulum Benim Kütüphanem’ projesi kapsamında tüm okulları modern kitaplıklar yaptırıldı.

Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ koordinatörlüğünde 2018 yılı aralık ayında çalışmalara başlandı. Tüm okullardan öğretmenlerin katılım sağladığı kütüphane komisyonu kurularak alınacak kitaplar belirlendi. Kütüphanelerin kurulacağı tüm okulları modern kitaplıklar yaptırıldı. Bu kapsamda Musabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Açılış konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Karadağ, “Okul müdürüyken hayalim okuluma bir kütüphane kurabilmekti. İlçe müdürü olduktan sonra neden tüm okullarımıza kütüphane kurulmasın diye düşündüm ve İlçemizde görev yapmakta olan tüm öğretmenlerimizle komisyonlar kurularak alınacak kitaplar belirlendi. Bugün Yatılı Bölge Ortaokulunu ve öğrencilerimizi kütüphaneyle buluşturmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bu kütüphane için çekiciliği artırmak adına kütüphanemizi resimlerle donatan Resim Öğretmenimiz Recep Sarıbaş’a teşekkür ederim. Çok kısa bir zamanda hedefimiz Musabeyli’deki tüm okullarda kütüphane kurmaktır. Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa,hiçbir şey yapmamış olursunuz” diye konuştu.

KİLİS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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