Üniversite öğrencilerinden kan bağışına yoğun katılım

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğrencileri kan bağışına yoğun ilgi gösterirken, öğrenciler arkadaşlarını pankartla bağışa çağırdılar.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘kan ver, hayat kurtar’ kampanyasına 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 7 Aralık Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğrencileri kan bağışına büyük ilgi, katılım gösterdiklerini ifade ederek, “Kan bağışında bulunan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimiz hem kan bağışında bulundular, hemde arkadaşlarını getirdiler. Bazı öğrencilerde pankartla kan bağışına davet ettiler” dedi.

KİLİS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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