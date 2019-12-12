Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

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Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye’de biber üretimi açısından ilk 2’inci sırada bulunan Hasancalı köyünde Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulması için çalışmalar sürerken, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehet Yalçın, İl Genel , Meclis üyeleri, İmar Müdürü ve Teknik ekipleri, Hasancalı Köyünde''Sınırlı Sorumlu Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'' İmar planı için incelemelerde bulundular. Burada Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi yapılması için 1/1000 ölçekli 1/1500 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılacak.

KİLİS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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