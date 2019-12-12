Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Kilis’te faaliyet gösteren 13 adet Bitki Koruma ürünleri bayisine yönelik 13 Şubat 2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile depolanması hakkında yönetmelik in 17.Maddesi gereğince yeni yönetmelik hakkında eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KİLİS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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