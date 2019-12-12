Vali Soytürk Kızılay Genel Başkan Vekili ile bir araya geldi

Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.
Kızılay Genel Başkan Vekili Turunç beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Soytürk, Kızılay’ın Kilis ve Suriye’deki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Soytürk, Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç beraberindeki heyete teşekkür etti, Kızılay heyetine Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan eşlik etti.
KİLİS
12 Aralık 2019 Perşembe
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