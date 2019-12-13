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Vali Soytürk ÖNDER Derneği Genel Başkanı Çal ile bir araya geldi

İHA

Vali Soytürk ÖNDER Derneği Genel Başkanı Çal ile bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, ÖNDER Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ile bir araya geldi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Kilis’te ve Türkiye’de yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdi. Vali Soytürk, Genel Başkan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KİLİS

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:43
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