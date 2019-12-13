Üniversitede bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda iç kontrol bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversite birimleri arasında bilgi akışını sağlıklı ve sistematik bir şekilde sağlamak amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda iç kontrol bilgilendirme toplantısı yapıldı. Akademik ve idari birimlerdeki iç kontrol temsilcilerinin katıldığı toplantıda İİBF İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi Ali Kestane ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Şube Müdürü Muharrem Güz, katılımcılara iç kontrol sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

KİLİS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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