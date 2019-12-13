İstiklal Savaşı gazilerinin mezarları bakım bekliyor

Kilis’te İstiklal Savaşı'na ve Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşuna katılan Kuvayımilliye askerleri ve mücahitlerin defnedildiği mezarlık bakım bekliyor.

1960 yılında açılan Kilis Asri Mezarlığı'nda, dönemin Kilis Belediye Başkanı emekli albay Celal Varış tarafından İstiklal Savaşı'na ve Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşuna katılan Kuvayımilliye askerleri, mücahitler ve Gaziler Derneği üyelerine yer tahsis edildi. Buraya zaman içerisinde çok sayıda gazi defnedildi. Bu süreçte gazilerin bazılarının aileleri mezarları yaptırırken, bazılarının mezarı ise yakınları olmadığı için kaderine terk edildi. Bazı gazi mezarlarının taşları yıkılırken, bazı mezarlar ise kaybolma aşamasına geldi. Vatandaşlar, ülkeyi ve Kilis'i düşmanlara karşı savunan gazilerin mezarlarının bakım ve onarımları ile çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi.

KİLİS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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