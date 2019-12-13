Kaymakamlar Rektör Karacoşkun’la bir araya geldiler

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Elbeyli, Polateli ile Musabeyli İlçe Kaymakamları 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.

Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman, Polateli İlçesi Kaymakamı Mahmut Şener ve Musabeyli İlçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la Rektörlük Makamında bir araya geldiler.

Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ilçelerde uygulanabilecek çalışmalar ve geliştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

KİLİS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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