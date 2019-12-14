Kilis Valisi Soytürk'den okullarda inceleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, cami ve medrese bölümü yıkılan Mehmet Paşa Cami'nin geriye kalan tek yapısı olan ve 'öksüz minare' olarak adlandırılan minare ile bitişiğindeki tarihi Kemaliye ilkokulunda incelemelerde bulundu.

Vali Recep Soytürk, beraberinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Cabir Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Valliik Özel Kalem Müdürü İhsan Aray ile birlikte Kemaliye İlkokulu ve Öksüz Minare'yi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Cabir Sarı’dan Camisi ve medresesi yıkılıp geriye sadece minaresi kaldığı için 'Öksüz Minare' olarak adlandırılan Mehmet Paşa Camisi ile ilgili yapılması planlanan proje hakkında bilgi aldı. Kemaliye ilk öğretim okulunun yanındaki Mehmet Paşa Camiisi ile öksüz minare ile igili 1/5000 planı olmadığından koruma kurulu tevhit ve ifraz yapılamadığı için 1/500 planın tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Öksüz minarenin tarihi

Mehmet Paşa Camii, İbrahim Efendi tarafından 1719 yılında cami ve medrese olarak yaptırıldı. Daha sonra hasar gören cami Halep Valisi Mehmet Paşa tarafından 1831 yılında yeniden yaptırıldı. Cami ve medresenin yıkılmasından sonra sadece minaresinin kaldığı öğrenildi.

KİLİS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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