Suriye sınırındaki Kilis’te sis etkili oluyor

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Suriye sınırında bulunan Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Suriye sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. KilisGaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve KilisHatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.

KİLİS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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