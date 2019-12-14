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Hakka Yakarış” temalı panel düzenlendi

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hakka Yakarış" temalı panel düzenlendi.

Hakka Yakarış” temalı panel düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hakka Yakarış” temalı panel düzenlendi.
7 Aralık Üniversitesi ile ile Yoksullara Yardım Vakfı (YOYAV) tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda “Hakka Yakarış” temalı bir panel gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen panelde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaşa “İnanmaDua İlişkisi”, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ağkuş ise “Kur’an’da Yakarış” isimli sunumlarını yaptılar.

KİLİS

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:23
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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