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Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hakka Yakarış” temalı panel düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi ile ile Yoksullara Yardım Vakfı (YOYAV) tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda “Hakka Yakarış” temalı bir panel gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar başkanlığında gerçekleştirilen panelde Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şaşa “İnanmaDua İlişkisi”, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ağkuş ise “Kur’an’da Yakarış” isimli sunumlarını yaptılar.

KİLİS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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