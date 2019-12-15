Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 2- Elazığ Fırat Üniversitesispor: 0

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Elazığ Fırat Üniversitesispor kendi sahasında konuk ettiği Elazığ Fırat Üniversitesispor 20 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elazığ Fırat Üniversitesispor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor’un gollerini ise 90 dakikada penaltıdan Sergen Yılmaz, 90+2’de Erkan Çelik kaydetti.

Kilis Belediyespor bu skorla son 5 maçı da üst üste kazanmış oldu.

KİLİS 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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