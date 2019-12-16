Damızlık Düve Desteklemeleri başladı

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Damızlık Düve Desteklemelerine başvuruların 14 Ocak 2020 tarihine kadar yapılması gerektiğini söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 1 Ocak 2019 tarihinden önce kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleneceğini ifade ederek, "Teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilen gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1 en fazla 10 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin yüzde 40'ı (Desteklemeye esas 2019 yılı damızlık gebe düve alım fiyatı 12.500 TL/baş, 815 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 815 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir) oranında hibe verilecektir. Başvurular bugün başladı. 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen yetiştiricilerimizin bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

KİLİS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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