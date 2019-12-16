Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

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Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Söğütlüdere Göl Restarantta gerçekleştirilen dağıtım töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Kilis Şubesi Başkanı Mahmut Zeynel Ağdalyan, engelliler ve yakınları katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

KİLİS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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