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Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

İHA

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.
Söğütlüdere Göl Restarantta gerçekleştirilen dağıtım töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Kilis Şubesi Başkanı Mahmut Zeynel Ağdalyan, engelliler ve yakınları katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

KİLİS

16 Aralık 2019 Pazartesi

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