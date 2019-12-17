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Kıraathane söyleşilerinde algı yönetimi anlatıldı

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin bu haftaki konuğu OMÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri Tevfik Yılmaz Demir oldu.

Kıraathane söyleşilerinde algı yönetimi anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin bu haftaki konuğu OMÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri Tevfik Yılmaz Demir oldu.
7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirilen "Kıraathane Söyleşileri"nin 13.süne OMÜ Eğitim Fakültesi Sekreteri Tevfik Yılmaz Demir konuk oldu. Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Demir, “Popüler Kültür ve Algı Yönetimi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Tevfik Yılmaz Demir; kültür, popüler kültür, medya, algı yönetimi, insanların yalnızlaştırılması ve özgürleştirilmesi konuları ekseninde değerlendirmelerde bulundu.
Demir, özgürlüğün bundan 20 yıl öncesine kadar düşünce ve fikirlerin özgürleşmesi kapsamında değerlendirildiğini ancak yaşadığımız absürt çağda, tüm kavramlarımızda olduğu gibi, özgürlük kavramında da daralmaya ve dejenerasyona gidildiğini ifade etti. Demir, "Günümüzde bireylerin tüm sınırları zorladıkları, sınırsız ve kelimenin tam anlamıyla hadsiz bir özgürlük talebinde bulundukları dikkatlerden kaçmamaktadır" dedi.
Demir,sosyal medya ve iletişim araçlarındaki gelişmenin insani ve vicdani olandan ziyade ticari kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.
Sorucevap kısmından sonra çay ikramı ile devam eden söyleşi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un plaket takdimi ile son buldu.

KİLİS

17 Aralık 2019 Salı

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