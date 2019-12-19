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Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Çevre Temizliği ve Çöp Toplama Etkinliği düzenlendi.

Gençlik Merkezi tarafından organize ettiğimiz “Sosyal uyum farkındalık” projesi kapsamında çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi. Genç Kızılay, ÜNİAK Topluluğu , Topçuoğlu , Kazancıoğlu , Abidin Ağa , Ruhizade Kadın Zenginleştirme Merkezlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi götürdü. “Sosyal uyum farkındalık” projesinin devam edeceği bildirildi.

KİLİS 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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