Kaymakam Kırçuval’dan öğrencilere yakın ilgi

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval, ziyaret ettiği okulda öğrencilere yakın ilgi gösterirken, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, ilçeye bağlı Kızılkent, Hüseyinoğlu ve Balıklı köylerinde ziyaret etti. Köylerimizde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Sertaç Kırçuval, daha sonra okulları ziyaret ettiler. Köy muhtarları ve Öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirerek köy ve okulların sorunları ile ilgili bilgiler aldılar. Kaymakam Sertaç Kırçuval, sınıflardaki öğrencileri dinledikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

KİLİS 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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