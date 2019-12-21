15 bin kekik toprakla buluştu

"O benim sünnetim değildi"

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Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 bin kekik fidanı toprakla buluştu.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kilis Ağaçlandırma ve Toprak Şefliğince gelir getirici tür kapsamında 15 bin adet Kekik fidanı dikimi Başmağara köyünde gerçekleştirildi. Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, “ Bu projenin Orman Köylülerimizin gelir seviyesini yükselmesine ve ek gelir sağlanmasına, yerinde kalkınmalarına destek olacağına ve Kilis yöresinde yetişen tıbbi aramotik bitkiler konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini'' ifade etti.

KİLİS 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

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