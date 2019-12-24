Vali Soytürk esnaflar ile bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Esnaflar ile bir araya gelerek, hem kahvaltı yaptı, hem de esnafın sıkıntılarını dinlediler.

Vali Recep Soytürk, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, esnaf odalarının başkanları ve Kilisli esnaflar ile arasa çarşısında bir araya geldi. Kahvaltıyı esnaflar ile birlikte yapan Vali Soytürk, esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Dostane sohbet ortamında geçen kahvaltı nedeniyle Vali Soytürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, oda başkanlarına ve esnafa teşekkür etti. Memiler ise bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

KİLİS 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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