Çocuklarla ''Ebru Sanatı'' çalışması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi Veysel Çiftçi, öğrenciler ile birlikte ebru sanatını icra etti.
İslambey ÇATOM’da düzenlenen Ebru sanatı etkinliğine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi Veysel Çiftçi’de katıldı. Çiftçi'nin İslambey ÇATOM’da öğretmenler, kursiyerlere ebru sanatı hakkında bilgi vermesinin ardından uygulamalı olarak ebru sanatı icra edildi.
Çocuklar ile birlikte Ebru çalışması yapan Öğretim üyesi Çiftçi, program sonrası etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.
KİLİS
24 Aralık 2019 Salı
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