Vali Soytürk’ten TBMM'nde gurubu bulunan partilere ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gurubu bulunan CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk' Ak Parti Kilis İl Başkanlığı'nın ardından TBMM'de gurubu bulunan CHP, MHP ile İYİ Parti İl yönetimleriyle bir araya geldi. Vali Soytürk'ü CHP'de il Başkanı Enver Kestanlıoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Geloğlu ile partililer karşıladı. İYİ Parti'de il Başkanı Ağa Gündoğmuş ve partililerle bir araya gelen Vali Soytürk, son olarak da Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanlığını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il Başkanı Hasan Mısırlıgil ve Milliyetçi Hareket Partili yöneticiler ile görüşen Vali Soytürk, bölge gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

KİLİS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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