Anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te polisler, Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, genel güvenlik, trafik ve polis mesleği hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimleri ana okullarına kadar indiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Osman Baysal Anaokulu öğrencilerine, genel güvenlik, trafik hakkında bilgi vererek, bir olumsuzluk olması halinde neler yapacaklarını anlattı. Daha sonra öğrencilere büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini soran görevli polis memurları, polis mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

KİLİS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.