Kilis’te yol genişletme çalışmaları

Kilis Belediyesi tarafından Çengel Caddesi ile Egemenlik Caddesini birleştiği noktadaki evlerin yıkılmaya başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis’in kuzeyinde bulunan Çengel Caddesi ile Egemenlik Caddesini birbirine bağlayacak olan Kılıç Caddesinin açılabilmesi için yol üzerindeki evlerin kamulaştırması yapılarak, yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, “Mahalle Sakinlerimize hayırlı olsun. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Kilis için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KİLİS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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