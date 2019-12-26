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Fırat Kalkanı bölgesinde yollar asfaltlandı

İHA

Suriye'de teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde yollar asfaltlanarak, ulaşımda kolaylık sağlandı.

Fırat Kalkanı bölgesinde yollar asfaltlandı

Suriye'de teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde yollar asfaltlanarak, ulaşımda kolaylık sağlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenerek barış ve huzurun geldiği Afrin, Azez, Çobanbey, El Bab ile Carablus ilçelerinin ulaşımını sağlayan yollar Türkiye Cumhuriyeti tarafından asfaltlanarak ulaşımda kolaylık sağlandı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı bölgesindeki yolların bakımı onarımının yapıldığını ifade ederek, “Eğer içeriye girmiş, Fırat Kalkanı bölgesine geçmiş bir arkadaşımız var ise bilir, karşı taraftaki yollar çok kötüydü. Karşı taraftaki meclise dağıtılan gümrük gelirlerini biz projelendirerek önemli yollar yaptık. Afrin'den Azez'e gidecekseniz bugün itibarıyla çok rahat gelebilirsiniz. Çat mevkisindeki bozuk yollar onarılarak, bir tamirden geçti. Azez ile Soran ve İtimat'a kadar gayet güzel yol yapıldı. Mare’den Kelcibrin arasında güzel bir yol yapıldı. Aktarin’de bir yol yapılıyor. Çobanbey'de de yeni bir yol yapılması planlanıyor” dedi.

"Yolların yapılması askeri güvenlik açısından da önemli"
Vali Soytürk, Suriye’de yolların yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Hem askeri güvenlik açısından önemli bir kriterdir bizim için. Orada yolların yapılması lazım ama en az onun kadar önemli olan aynı zamanda ticaretin gelişmesi için yollar olması lazımdır. Ticaret orada gelişsin ki ürünlerini yeteri kadar paraya satsınlar. Biz oraya yardım için herhangi bir ürün getirmek zorunda kalmayalım. Hatta ticaretten vergi alalım, oranın altyapısını yapalım kanaati var, gerçekleştirelim istiyoruz. Ama biliyorsunuz bürokrasi var, kendi içerisinde yazışmalar, görüşmeler var. Bizim en büyük hayalimiz karşı tarafta üretilen ürünleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde üretilen ürünleri vergisiz buradan bir esnafımızın gidip oradan alabileceği yada valiliğimizden izin almış tüccarların izin alıp getirebileceği düzeye getirmektir” diye konuştu.

KİLİS

26 Aralık 2019 Perşembe

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