Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu Başkanlığında, ilçe ve şube müdürlerinin katılımlarıyla Elbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda "2019 yılı İl Müdürlüğü iş ve işlemleri değerlendirme toplantısı" yapıldı. İl Müdürü Kadıoğlu, toplantıda 2019 yılında yapılan iş ve işlemler ile karşılaşılan problemlerin gözden geçirildiğini ifade ederek, “2020 yılında özellikle İlimiz tarımı için önemli görülen proje ve çalışmalar ele alınmış ve çiftçilerimizde farkındalık oluşturacak eğitim ve yayım çalışmalarının planlaması yapılmıştır” dedi.

KİLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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