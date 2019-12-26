O değil!

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin desteğiyle Aile Destek merkezinde kütüphane oluşturuldu.

7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ve Lojistik bölümü öğrencileri tarafından Mahmut İslambey Konağı içerisinde bulunan Aile Destek merkezine kitap bağışında bulunarak, kütüphane oluşturuldu. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanacağı kütüphaneden yararlanmak isteyen öğrencilerin, evlerine okumak ders çalışmak için kitap götürebilecekleri bildirildi. Üniversite öğrencilerinin bu davranışı takdir ile karşılandı.

KİLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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