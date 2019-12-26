Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi İdip’teki gelişmeler sonrası uzun bir süre sonra Kilis sınır hattının Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği öğrenildi

Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Kilis’te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, bu bölgelerin 15 Aralık tarihine kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, HöyükKemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, DarmıkÇerçili Hudut Karakolu Bölgesi, DarmıkHilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, AfrinŞimşek Hudut Karakolu Bölgesi, ŞimşekDemirışık Hudut Karakolu Bölgesi, YüksektepeÖncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncüİnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, ÇobanbeyAlsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın NaneErmiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.

İdip’teki gelişmeler sonrası uzun bir süre sonra Kilis sınır hattının Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği öğrenildi.

KİLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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