Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

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- KİLİS Valiliği'nce Suriye sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Sınır hattındaki bazı bölgelerin, 1-15 Ocak için 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, HilaltepeMusa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, ÇobanbeyAlsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."



KİLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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