‘Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyasına üniversitelerden destek

Kilis’te, Kan ver hayat kurtar" kampanyasına Kartalbey Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrenciler ile yurt personeli katıldı.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına tüm Kilisliler’i beklediklerini belirterek, "Son dönümlerde kan bağışında azalma yaşanıyor. Bu nedenle duvarlı vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyorum. KYK’ye bağlı Kartalbey Yurt Müdürlüğünde kalan Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler ile yurt personeli de kampanyamıza destek verdiler” dedi.

Dr. Yılmaz, "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına toplumun bütün kesimlerini beklediklerini ifade ederek, “Biz vatandaşlarımızın yanlarına kadar giderek, kan alıyoruz. Yeter ki kan bağışında bulunacağız desinler, unutulmaması gerekir ki, kan bir gün herkese lazım olabilir" diye konuştu.

KİLİS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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