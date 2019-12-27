Vali Soytürk Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

Vali Recep Soytürk Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti. Vali Soytürk ile Rektör Karacoşkun’un görüşmede valilik, üniversite ve şehir bağlamında yapılabilecek çalışmalar ele alındığı bildirildi.

KİLİS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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