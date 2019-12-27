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Vali Soytürk Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İHA

Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Vali Soytürk Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.
Vali Recep Soytürk Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti. Vali Soytürk ile Rektör Karacoşkun’un görüşmede valilik, üniversite ve şehir bağlamında yapılabilecek çalışmalar ele alındığı bildirildi.

KİLİS

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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