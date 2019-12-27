Şehit Uzman çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz adına kütüphane açıldı

Kilis’te, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz’ın adına yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

26 Ağustos 2018 tarihinde Adıyaman Kırsalında terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz’ın adına Kilis’te kütüphane yaptırıldı.

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçeye bağlı Şenlikçe köyü İlk ve ortaokulunda oluşturulan Kütüphanenin açılışına Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz’ın babası Ekrem Yılmaz ile Annesi Raife Yılmaz’da katıldı. Kütüphanen açışında Şehidin babası Ekrem Yılmaz ile Annesi Raife Yılmaz duygusal anlar yaşadı. Şehit Yılmaz’ın Kilis’te üniversite eğitimi aldığı sırada Halk Eğitim Merkezinde halk oyunlarına katılarak bir çok başarı elde ettiği ve Kilis’i çok sevdiği biliniyordu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz’ın yaptırılan kütüphanen açılışına Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gönül Çelen ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Şehit Yılmaz’ın bir dönem Kilis’te görev yapan ve İzmir'de düzenlenen terör saldırısında şehit edilen polis Fethi Sekin ile arkadaş olduğu,Kilis Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknikerliği Bölümünde okuduğu sırada aynı sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi.

KİLİS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:10

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