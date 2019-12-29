İzcilik lider adaylarına eğitim

Kilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, izci lider adaylarına eğitim verildi.

Alaaddin Yavaşça Kültür merkezinden gerçekleştirilen eğitimde İzci lideri Dr. Mehmet İshak Mazı, tarafından izci liderinin neler yapacağı anlatıldı. Oymak başı konusunda da Ahmet Özkul tarafından lider adaylarına izcilik tanımı yaptı. 2 saat süren etkinlik sonrası programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı İsmet Gümüş, Kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Dr. Mehmet İshak Mazı ile Ahmet Özkul’a engin tecrübelerini paylaştığı için Kilis’teki izciler adına teşekkür ediyorum. Amacğımız, öğrencilerim ile vatandaşlarımıza izciliği sevdirmektir” dedi.

KİLİS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:10

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