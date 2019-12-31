Kaçak içki operasyonu

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Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 37 şişe içki ve 110 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında M.V.A'nın iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 110 paket sigara ile 37 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

KİLİS 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

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