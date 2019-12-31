Kilis'te Türk ve Suriyeli ailelere kıyafet yardımı

Kızılay tarafından gerçekleştirilen "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Suriyeli ile Türk vatandaşına kıyafet dağıtıldı.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, "Aile ve çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında Kilis'te bulunan 6 bin 500 Türk ve Suriyeli aileye kıyafet yardımı yaptıklarını kaydetti. Yardımların devam ettiğini belirten Erdoğan, "Türk ve Suriyeli vatandaşlara, kıyafet yardımı yaptık. Sadece merkez de değil, kırsaldaki 3 köyümüzde ihtiyaç sahipleri çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Demirışık, Doğançay ile Tahtalı köylerimizdeki tüm çocuklar giyecek ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız” dedi.

Öte yandan yardımların Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Gıda Bankasına kayıtlı vatandaşlara gerçekleştirildiği öğrenildi.

KİLİS 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:11

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