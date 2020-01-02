Üniversiteye hazırlık kursları 2020 yılında da devam edecek

Kilis’te, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Üniversiteye hazırlık kurslarını olan talebin fazla olması nedeniyle 2020 yılında da . TYT ve AYT kursları devam edeceği bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğit, Edebiyat, Türkçe ve Sınıf öğretmenleriyle 2019 yılını değerlendirerek 2020 yılının planlamasını yaptıklarını ifade ederek, “Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Açılan kurslarla öğrenciler, ücretsiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumu sınavlarına hazırlanan öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz dersler veriliyor. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da TYT ve AYT kurslar devam edecek. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde verilen kurslara yoğun ilgi gösteren gençler deneme sınavlarına da tabi tutuluyor” dedi.

Yiğit, Halk Eğitimi Merkezi olarak 2020 yılında okumayazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için gerekli çalışmaları da yaptıklarını sözlerine ekledi.

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