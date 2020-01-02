Karacoşkun başarılı sporcularla bir araya geldi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversiteli sporcularla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ulusal sportif yarışmalarda dereceye giren sporcularla bir araya geldi. Sporcu öğrencilere Rektör danışmanları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) öğretim üyeleri de eşlik etti. Rektör Karacoşkun, başarılı sporcuları tebrik ederek, 2020 yılında da sporculardan aynı başarılı beklediğini söyledi.

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