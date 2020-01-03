Kilis’te okul sorununa kökten çözüm

Kilis’te, 95 dönüm arazi üzerine yapılacak okullar ile kentteki okul ve derslik sorunu kökten çözülecek.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya gelerek, 95 dönüm üzerinde yapılacak okullar ve eğitimde gelinen süreci değerlendirerek, basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

Vali Soytürk, Kilisli hayırsever iş adamı Fuat Tosyalı ile ailesi tarafından Kilis Tekel Suma Fabrikasının arazisinin satın alınarak okul yapılması için İl Özel İdaresine devrettiğini ifade ederek, “İlimizde 16 ikili eğitim gören okulumuz var. Çocuklarımız sabah erken saatte okula gidiyorlar. Tekli eğitime geçmek için yeni derslikler ve okullara ihtiyacımız var. 1 yılı aşkın süreden beri okul yapmak için arsa arıyorduk. Son gelinen süreçte 12 milyon 500 bin TL’ye eski Suma Fabrikasının arazisi Tosyalı ailesi tarafından salın alınarak bağışlandı. Bu konuda yoğun bir mesai yaptık. Belediye başkanımız, il başkanımız, il genel başkanımız ile birlikte arazinin sahibi firmayla uzun süren pazarlıklar sonucu anlaşıldıktan sonra hayırsever Tosyalı ailesi tarafından satın alınarak bağışlandı. 51 dönümlük arazinin yanında 20 dönümde belediyemizin yanında bulunan arsayı okul yapılması için belediyemiz tarafından tahsis edildi. Diğer okul arsaları ile birlikte 95 dönüm arsa üzerine tahminen 15’ye yakın okul yapılacak. Suma Fabrikasının arazisinde idare bina ve diğer büyük binayı okula dönüştürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığından uzman bir ekip çağırdık. Eğer her şey yolunda giderse 100 derslik mevcut binalar değerlendirilerek, 2 büyük okul yapılacak. Buradaki arsaya 3 okul daha yaptırmak istiyoruz” dedi.

Vali Soytürk, Eğitim için bütün imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, “Özel idare olarak 23 okul yapmak için paramız var. Ama hayır severlerin desteğine ihtiyacımız var. Gerek ilimizde gerekse il dışındaki Kilislileri okul yaptırmaya davet ediyoruz. Birkaç iş adamımız okul yaptırmak için söz verdi. İnşallah, hızlı bir şekilde koordine etmek istiyoruz. Biz Suma fabrikasının yerine talip olduğumuzda ilgili firmaya burayı fabrika olarak değerlendirmelerini istedik. Onlarda bize bir çok fabrikayı kapattıklarını mevcut açık olan fabrikaların bile 3’de bir kapasite de çalıştıklarını ifade ettiler. Yakın veya uzakta Kilis’te fabrikayı çalıştırmak düşüncelerinin olmadığını araziye satacaklarını ifade etmeleri üzerine biz fabrika arazisine talip olduk. Uzun pazarlıklar ve görüşmeler sonucu 91 dönüm araziyi ilimize kazandırdık. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’ın katkıları çok büyük huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Belediyemiz, burada imar değişikliği yapacak. Kendileri buranın tamamının bize verecek, tek metre dahi belediye almayacak arsa olarak, buda bizim için çok önemlidir” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ise Kilis’in iki sorunun bulunduğunu bunların işsizlik ile eğitim olduğunu vurgulayarak, “Valimizle, il başkanımızla, meclis başkanımızla çalışarak, 95 dönüm araziyi ilimize okul yaptırmak için kazandırdık. 1213 okul yapılacak. Şuan yaptığımız girişimler sonucu hemen 3 tane okulun temelini kısa sürede iş adamlarımız atacak. İşsizlikle ilgili de çalışmalar sürüyor. PolateliŞahinbey OSB, Mevcut OSB’nin genişletilmesi çalışmaları sürüyor. Tüm imkanlarımızı bu iki konu üzerinde seferber etmiş durumdayız. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi şekilde eğitim almaları önemlidir. Eskiden olduğu gibi Kilis eğimde yukarıda olacaktır. Bizim görevimiz öndeki engellerin kaldırılmasına destek vermektir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Eğitim ve işsizliğin çözülmesi için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, “Birkaç aydan beri yoğun mesai harcadığımız okulların arsa sorunu çözüldü. Şimdi bu arsaların üzerine okullar yapmamız gerekiyor. Tosyalı ailesine Kilis halkı adına teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizi ilimize okul yaptırmaya davet ediyorum. Valimizle, belediye başkanımızla il genel meclisi başkanımızla koordineli çalışarak büyük mesafe kat ettik. İşsizlikle ilgili olarak şuan OSB’de 18 fabrikanın yapımı devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ek OSB’nin alt yapısı için ek ödenek çıkartılarak alt yapısı yapılmaya başladığı için bu fabrikalar yapıyor. İnşallah işsizlik sorununu da çözmüş olacağız” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kilis’in bütünleştiği zaman bir çok şeyi başardığını ifade ederek, “İyi bir çalışma sonucu Suma Fabrikasının arazisini ilimize kazandırdık. İnşallah, bu arsalar üzerinde okullar yapılacak. Tosyalı ailesine teşekkür ediyorum. İş adamlarımızı okul yaptırmaya çağırıyorum. Valimize, belediye başkanımıza ve il başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KİLİS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

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