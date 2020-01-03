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Kilis’te 72 bin 150 dekar arazi toplulaştırıldı

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Kilis'te 72 bin 150 dekar arazinin toplulaştırıldığını söyledi.

Kilis’te 72 bin 150 dekar arazi toplulaştırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Kilis’te 72 bin 150 dekar arazinin toplulaştırıldığını söyledi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kilis’te 2019 yılında 2 adet projede toplam 600 bin 117 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 2019 yılına kadar 173 bin 200 dekar, 2019 yılında 72 bin 150 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Tapu tescil işlemlerinin gerçekleştiğini ifade eden Aydın, “Devam eden çalışmalarla 354 bin 767 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" dedi.
Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan Aydın, "Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 324 bin 665 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 3 milyon 738 bin 584 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlanıyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KİLİS

03 Ocak 2020 Cuma

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