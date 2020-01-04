Kilis’te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar

Kilis Valisi Recep Soytürk, Üzüm Üreticileri Birliğinin kurulduğunu, Kilis Horozkarası üzüm ile Zeytinyağında yeni yatırımlar yapılacağını söyledi.

Vali Soytürk, Oylum Höyük'te 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine rastlandığını ifade ederek, “Bu çekirdeğin Kilis’teki yağlık zeytinimizle aynı genden olup olmadığının araştırmak için Hatay’daki Zeytin Araştırma Enstitüsünde tarafından inceleniyor. Eğer aynı genden olduğu belirlenince bölgenin en eski zeytini ilimizde yetiştirilmiş olduğu tescil edilmiş olacak. Bununla beraber fidan dikiminden zeytin toplanmasına kadar bütün aşamalar, kuralına göre yapılacak, zeytinyağımızı soğuk sıkımla birlikte piyasaya süreceğiz. Butik üretim yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Zeytinyağı yarışmalarını katılarak, ödüller olmak istiyoruz. Tanıtım yapmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz” dedi.



“15 milyonluk yatırım”

Vali Soytürk, Bursa’dan bir firmanın 15 milyonluk zeytinyağı tesisi kurmak için kendileri ile temas kurduğunu ifade ederek, “Zeytinyağında yapılan atılımlar, herkesin dikkatine çekiyor. Bursa’dan gelen firma bize bir sunum yaptı. İnşallah, zeytincilik alanında daha iyi bir yere geleceğiz. Kilis’te üretilen asidi 1’in altındaki zeytinler batı illerine götürülerek, 500 gramlık şişedeki yağlar 2030 liradan satılıyor. Biz neden burada bunu üretmeyelim, bizim çiftçimiz para kazanmasın, bunların yollarını arıyorum. Üniversitemiz ile birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Kilis Horozkarası üzüm marka olacak”

Vali Soytürk, Musabeyli ilçesinde Üzüm Üreticileri Birliği kurduklarını ifade ederek, “Musabeyli ilçesinde Üzüm Üreticileri birliğinin binasını yapıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansından da üzümlerin paketlenmesi için gerekli parayı da temin ettik. Makineler kısa süre içerisinde gelecek. Kilis karası diye üzümü markalaştırdık. Böylece Horozkarası üzüm marka olacak. Üreticimize ciddi katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.

KİLİS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

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