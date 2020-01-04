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Öğrencilere polislerden eğitim

İHA

Kilis Afife Keçik İlkokulunda 211 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Öğrencilere polislerden eğitim

Kilis Afife Keçik İlkokulunda 211 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Afife Keçik İlkokulunda 211 öğrenciye genel güvenlik, trafik konularında bilgilendirme semineri düzenlendi. Polisler, bir olumsuzluk olması halinde neler yapacaklarını anlattı. Daha sonra öğrencilere büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini soran görevli polis memurları, polis mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

KİLİS

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
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  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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