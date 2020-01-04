Başkan Bulut AK Partili kadınlarla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ile kadın kolları yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeni belediye hizmet binasına taşınan Kilis Belediyesini ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’u hayırlı olsun Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin ile yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Bulut, “AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Gönül Öztin ve Yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

KİLİS 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:12

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