Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesinde final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesinde final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile birlikte 7 Aralık Üniversitesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba dağıttı. Öğrenciler, geç saatlere kadar ders çalıştıkları üniversite kütüphanesinde dağıtılan çorba ikramından memnun kaldı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Belediyesine bu jestlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin kendilerini farklı hissetmeleri için sınav ve final dönemlerinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ikramlarımız var. Öğrencilerimiz, bu şehirde üniversitemizde bizim misafirlerimizdir. Bu yılda öğrencilerimiz için gün bu çay ikramında bulunuyoruz. Hafta sonları sabah bohça ve çay ikramında bulunuyoruz. Akşamları da tatlı ikramlarımız oluyor. Belediyemiz önemli katkılar sunuyor. Kedilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ise üniversitede sabahları öğrencilere çorba dağıtıklarını ifade ederek, “Final döneminde de çocuklarımızın gece geç saatlerde derslerine motive olmaları için hocamızdan böyle bir teklif gelince biz de seve seve kabul ettik. Finallerin son gününe kadar öğrencilerimize çorba ikramlarımız devam edecek. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Öğrenciler ise uygulamadan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Bulut ile Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti.

KİLİS

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bulut AK Partili kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bulut AK Partili kadınlarla bir araya geldi
Öğrencilere polislerden eğitim
YEREL HABERLER Öğrencilere polislerden eğitim
Kilis’te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar
YEREL HABERLER Kilis’te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar
Kemaliye İlkokulu ile Öksüz minarenin projesi hazır
YEREL HABERLER Kemaliye İlkokulu ile Öksüz minarenin projesi hazır
Kilis’te 72 bin 150 dekar arazi toplulaştırıldı
YEREL HABERLER Kilis’te 72 bin 150 dekar arazi toplulaştırıldı
Kilis’te okul sorununa kökten çözüm
YEREL HABERLER Kilis’te okul sorununa kökten çözüm

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X