250 yıllık tarihi çınar ağacı caddeye renk katıyor

Kilis’te koruma altına alınarak anıt ağaç olarak tescil edilen çınar ağacı, Akcurun Caddesi'ne renk katıyor.

Kilis’te koruma altında bulunan tescilli 5 anıt ağaçtan biri olan ve Hacı İlyas Mahallesi Akcurun Caddesi üzerinde bulunan 250 yaşındaki tarihi çınar ağacı, 10 yıl önce tescili yapılarak anıt ağaç statüsüne kavuştu. Önceki yıl ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi Akcurun Caddesi'nde sokak sağlıklaştırması ve restorasyon yapıldı. Kilis dışından gelenlerin hatıra fotoğraflı çektirdiği tarihi çınar ağacı, görünümüyle vatandaşları etkiliyor. Kilisli vatandaşlar, koruma altında bulunan tarihi çınar ağacının tarihi kimliğiyle ilgili tabela asılmasını istediklerini ifade ederek, “10 yıl önce anıt ağaç olarak tescil edilen 250 yaşındaki çınar ağacının geçmişi ve özellikleriyle ilgili olarak tabela asılmasını istiyoruz. Tarihi çınar ağacı, kendisi gibi tarihi olan Akcuran Caddesi'ne renk katıyor” diye konuştular.

KİLİS 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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