Vali Soytürk’den İl Genel meclisine ziyaret

"Annem benim her şeyim"

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Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Soytürk, İl Özel İdaresine gelişinde İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından karşılandı. Vali Soytürk daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan il genel meclisi toplantısına katıldı. Vali Soytürk’e Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın tarafından yapılan İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

KİLİS 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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