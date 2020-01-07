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Milletvekili Dülger’den İl Genel Meclisine ziyaret

İHA

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile il genel meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer'le bir araya geldi.

Milletvekili Dülger’den İl Genel Meclisine ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile il genel meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’le bir araya geldi.
Kilis milletvekili Dülger, İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısına katılarak, İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın, Meclis üyeleri ele Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile bir araya gelerek, Özel İdarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Meclis Başkanı Yalçın tarafından Meclis çalışmaları, yapılan yatırımlar, 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılında yapılacak hizmetler hakkında Milletvekili Dülger’e bilgi verdi. Genel Sekreter Sümer’de 2020 yılında yapılacak çalışmaların planlarıyla ve ilgili köylere hizmet götürülmesiyle yapılacaklar konusunda Dülger’e bilgi verdi.
Milletvekili Dülger, "İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Meclisi toplantısına katıldık. İlimiz adına hayırlı ve güzel kararların alınacağı bir yıl olması temennisinde bulunduk. Başta İl Genel Meclisi Başkanımız Şıhmehmet Yalçın olmak üzere tüm meclis üyeleri ile Genel Sekreter Ramazan Sümer’e yapılan hizmetlerden dolayı başarılar diliyorum” diye konuştu.

KİLİS

07 Ocak 2020 Salı

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