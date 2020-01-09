Sabahların ölü şehri Kilis Kilis’te hayat 09.00’dan sonra başlıyor Resmi kurumların saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte iş yerlerinin 09.00’dan sonra açılması nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor

Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.

Suriye sınırında bulunan ve Türkiye’nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü iş yerlerini saat 09.00’dan önce açmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Uluslararası ticaretin de önemli kapılarından biri olan Kilis'te vatandaşlar, kimi zaman sabahları çorba içecek lokanta dahi bulamadıklarını çektiklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi için esnaflara çağrıda bulundu.

KİLİS 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

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